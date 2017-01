The top six players remain the same in our mock from two weeks ago but there is considerable shifting throughout the rest of the draft as several teams decided on coaches. In this early stage of things, you also have to play a guessing game as to what areas teams will address in free agency.

Nonetheless, all the players on this board are almost certain locks to go in the top three rounds - giving us an idea of the names that will dominate draft weekend in Philly in four months.

1. Cleveland Browns: Myles Garrett, DE, Texas A&M

2. San Francisco 49ers: DeShone Kizer, QB, Notre Dame

3. Chicago Bears: Jonathan Allen, DE/DT, Alabama

4. Jacksonville Jaguars: Cam Robinson, OT, Alabama

5. Tennessee Titans: Reuben Foster, LB, Alabama

6. New York Jets: Mitch Trubisky, QB, North Carolina

7. Los Angeles Chargers: Derek Barnett, DE, Tennessee

8. Carolina Panthers: Marlon Humphrey, CB, Alabama

9. Cincinnati Bengals: Jamal Adams, S, LSU

10. Buffalo Bills: Malik Hooker, S, Ohio State

11. New Orleans Saints: Quincy Wilson, CB, Florida

12. Cleveland Browns: Solomon Thomas, DE, Stanford

13. Arizona Cardinals: Chris Wormley, DE, Michigan

14. Indianapolis Colts: Leonard Fournette, RB, LSU

15. Philadelphia Eagles: Dalvin Cook, RB, Florida State

16. Baltimore Ravens: Mike Williams, WR, Clemson

17. Washington Redskins: Corey Davis, WR, Western Michigan

18. Tennessee Titans: Malik McDowell, DE, Michigan State

19. Tampa Bay Buccaneers: Zach Cunningham, LB, Vanderbilt

20. Denver Broncos: O.J. Howard, TE, Alabama

21. Detroit Lions: Caleb Brantley, DT, Florida

22. Miami Dolphins: Garett Bolles, OT, Utah

23. New York Giants: Jabrill Peppers, S, Michigan

24. Oakland Raiders: Charles Harris, DE, Missouri

25. Houston Texans: Marshon Lattimore, CB, Ohio State

26. Seattle Seahawks: John Ross, WR, Washington

27. Kansas City Chiefs: Adoree Jackson, CB, USC

28. Dallas Cowboys: Jalen Tabor, CB, Florida

29. Pittsburgh Steelers: Dawuane Smoot, DE, Illinois

30. Green Bay Packers: Taco Charlton, DE, Michigan

31. Atlanta Falcons: Gareon Conley, CB, Ohio State

32. New England Patriots: Ryan Ramcyzk, OT, Wisconsin

Round 2

33. Cleveland Browns: Curtis Samuel, WR, Ohio State

34. San Francisco 49ers: JuJu Smith-Schuster, WR, USC

35. Jacksonville Jaguars: Marcus Maye, S, Florida

36. Chicago Bears: Pat Mahomes, QB, Texas Tech

37. Los Angeles Rams: Desmond King, CB, Iowa

38. Los Angeles Chargers: Quenton Nelson, G, Notre Dame

39. New York Jets: Tre’Davious White, CB, LSU

40. Carolina Panthers: Ethan Pocic, C, LSU

41. Cincinnati Bengals: Sidney Jones, CB, Washington

42. New Orleans Saints: Martinas Rankin, OT, Mississippi State

43. Philadelphia Eagles: Shelton Gibson, WR, West Virginia

44. Buffalo Bills: T.J. Watt, LB, Wisconsin

45. Arizona Cardinals: Justin Evans, S, Texas A&M

46. Minnesota Vikings: Jarrad Davis, LB, Florida

47. Baltimore Ravens: Chris Goodwin, WR, Penn State

48. Indianapolis Colts: David Njoku, TE, Miami

49. Washington Redskins: D’Onta Foreman, RB, Texas

50. Tampa Bay Buccaneers: Julie’n Davenport, OT, Bucknell

51. Denver Broncos: Deshaun Watson, QB, Clemson

52. Cleveland Browns: Jourdan Lewis, CB, Michigan

53. Detroit Lions: DeMarcus Walker, DE/DT, Florida State

54. Miami Dolphins: Nazair Jones, DE, North Carolina

55. New York Giants: Alvin Kamara, RB, Tennessee

56. Oakland Raiders: Christian McCaffrey, RB, Stanford

57. Houston Texans: Dede Westbrook, WR, Oklahoma

58. Seattle Seahawks: Noah Brown, WR, Ohio State

59. Green Bay Packers: Takkarist McKinley, DE, UCLA

60. Pittsburgh Steelers: Carroll Phillips, DE, Illinois

61. Atlanta Falcons: Forrest Lamp, OT, Western Kentucky

62. Kansas City Chiefs: Cordrea Tankersley, CB, Clemson

63. Dallas Cowboys: Marcus Williams, S, Utah

64. New England Patriots: Evan Engram, TE, Ole Miss