NFL, free, agency, list, agents, rankings, 2018, WR, receivers, RB, backs

Jarvis Landry will be one of the top wide receivers on the free agent market. Getty Images

A list of the top NFL free agents available at the wide receiver WR and running backs RB positions for 2018. Here are our rankings for this spring’s movement in the pro football world.

WR Wide Receivers

Jarvis Landry

Allen Robinson

Sammy Watkins

Marqise Lee

Paul Richardson

Terrelle Pryor

Jordan Matthews

Mike Wallace

John Brown

Kendall Wright

Albert Wilson

Eric Decker

Donte Moncrief

Bruce Ellington

Danny Amendola

Tavarres King

Brice Butler

Cody Latimer

Taylor Gabriel

Jaron Brown

Michael Floyd

Brian Quick

Michael Campanaro

Deonte Thompson

Dontrelle Inman

Jeff Janis

Ryan Grant

Louis Murphy

De’Anthony Thomas

Justin Hunter

Andre Roberts

Kamar Aiken

Brenton Bersin

Brandon Tate

Jeremy Butler

Brittan Golden

Harry Douglas

RB Running Backs

Le’Veon Bell

Jerick McKinnon

Dion Lewis

Carlos Hyde

Alex Collins

Doug Martin

Isaiah Crowell

LeGarrette Blount

Rex Burkhead

Mike Davis

Frank Gore

Thomas Rawls

Jeremy Hill

Alfred Morris

Corey Grant

Darren Sproles

Kenjon Barner

Lance Dunbar

JD McKissic

Peyton Barber

Terron Ward

Terrance West

Travaris Cadet

Benny Cunningham

Jamaal Charles

Zach Zenner

Shane Vereen

Andre Ellington

Alfred Blue

Branden Oliver

Damien Williams

Brandon Bolden

Fitzgerald Toussaint

Eddie Lacy

Charles Sims

Kerwynn Williams

Mike Tolbert

Cedric Peerman

Jordan Todman

Orleans Darkwa

Stevan Ridley

Mike James

Anthony Sherman

CJ Spiller

Bishop Sankey

Zach Line

John Kuhn

Derrick Coleman

Taiwan Jones