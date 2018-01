Two round NBA Mock Draft 2018: Wendell Carter Bulls Mikal Bridges Knicks

DeAndre Ayton has been appearing at the top of many NBA Mock Drafts recently, but we’re not yet buying him as a No. 1 overall pick. He is said to lack passion and that – combined with the fact that he plays the center position (the least valued position in basketball) is why NBA teams at the top the draft may be hesitant to pick him.

Ayton is far from a traditional big, but he’s not exactly as nimble as fellow seven-footer Kevin Durant.

Another player to look at in this draft is Duke power forward Wendell Carter. Carter, who has been compared to the Celtics’ Mr. Everything Al Horford, would fit in seamlessly with the Bulls’ young core of Lauri Markkanen, Kris Dunn and Zach LaVine.

1. Orlando Magic: Marvin Bagley, PF, Duke

2. Atlanta Hawks: Michael Porter, SF, Missouri

3. Sacramento Kings: Jaren Jackson, PF, Michigan State

4. Dallas Mavericks: DeAndre Ayton, C, Arizona

5. Phoenix Suns: Luka Doncic, SG, Slovenia

6. Memphis Grizzlies: Mohamed Bamba, C, Texas

7. Cleveland Cavaliers: Trae Young, PG, Oklahoma

8. Chicago Bulls: Wendell Carter, PF, Duke

9. Philadelphia 76ers: Kevin Knox, SF, Kentucky

10. Charlotte Hornets: Collin Sexton, PG, Alabama

11. Utah Jazz: Shai Gilgeous-Alexander, PG, Kentucky

12. New York Knicks: Mikal Bridges, SG, Villanova

13. Detroit Pistons: Trevon Duval, PG, Duke

14. LA Clippers: Robert Williams, PF, Texas A&M

15. Denver Nuggets: Dzanan Musa, SF, Bosnia

16. Milwaukee Bucks: Hamidou Diallo, SG, Kentucky

17. Philadelphia 76ers: Troy Brown, PG, Oregon

18. Portland Trail Blazers: Grayson Allen, SG, Duke

19. Indiana Pacers: Miles Bridges, SF, Michigan State

20. Washington Wizards: Chimezi Metu, PF, USC

21. New Orleans Pelicans: Jarred Vanderbilt, SF, Kentucky

22. Phoenix Suns: Khyri Thomas, PG, Creighton

23. Minnesota Timberwolves: Lonnie Walker, SG, Miami

24. Cleveland Cavaliers: Bruce Brown, SG, Miami

25. Atlanta Hawks: Isaac Bonga, SF, Germany

26. San Antonio Spurs: Landry Shamet, PG, Wichita State

27. Brooklyn Nets: Omer Yurtseven, C, NC State

28. Boston Celtics: Rodions Kurucs, SF, Latvia

29. Atlanta Hawks: Moritz Wagner, PF, Michigan

30. Golden State Warriors: Bruno Fernando, PF, Maryland

Second Round

31. Toronto Raptors: Austin Wiley, C, Auburn

32. Atlanta Hawks: Mitchell Robinson, C, USA

33. Sacramento Kings: Allonzo Trier, SG, Arizona

34. Dallas Mavericks: Alize Johnson, PF, Missouri State

35. Phoenix Suns: Goga Bitadze, C, Rep. of Georgia

36. Houston Rockets: Brandon McCoy, C, UNLV

37. Philadelphia 76ers: Aaron Holiday, PG, UCLA

38. New York Knicks: Tony Carr, PG, Penn State

39. Orlando Magic: Kevin Hervey, SF, Texas Arlington

40. Memphis Grizzlies: Kenrich Williams, SF, TCU

41. Utah Jazz: Arnoldas Kulboka, SF, Lithuania

42. Philadelphia 76ers: Thomas Wilder, PG, Western Michigan

43. Detroit Pistons: Jalen Hudson, SG, Florida

44. New York Knicks: Devonte Graham, PG, Kansas

45. Los Angeles Lakers: Robert Franks, SF, Washington State

46. Milwaukee Bucks: Billy Preston, PF, USA

47. Philadelphia 76ers: Jalen Brunson, PG, Villanova

48. Denver Nuggets: Chandler Hutchison, SG, Boise State

49. Indiana Pacers: Lagerald Vick, SG, Kansas

50. Washington Wizards: Keita Bates-Diop, SF, Ohio State

51. Chicago Bulls: Vanja Marinkovic, SG, Serbia

52. Memphis Grizzlies: Jaylen Adams, PG, St. Bonaventure

53. Oklahoma City Thunder: Rawle Alkins, SG, Arizona

54. Charlotte Hornets: Shake Milton, PG, SMU

55. Minnesota Timberwolves: Dylan Osetkowski, PF, Texas

56. San Antonio Spurs: Tra Holder, PG, Arizona State

57. Phoenix Suns: Bonzie Colson, SF, Notre Dame

58. Oklahoma City Thunder: Johnathan Williams, PF, Gonzaga

59. Philadelphia 76ers: Borisa Simanic, SF, Serbia

60. Denver Nuggets: Sviatoslav Mykhailiuk, SG, Ukraine