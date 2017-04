2017 Fantasy Football Top 100 Rankings, NFL player list

Fantasy football drafts for 2017 are still four months away, but it’s never too early to start preparing for the NFL season.

As far as early strategy goes, we again go heavy on the WR position. In fact, wide receivers go top four in this outrageously early top 100 overall rankings. The first QB taken is Aaron Rodgers at No. 10 and the TE taken is Rob Gronkowski at No. 14.

A list of the top 100:

1. Antonio Brown, WR, Steelers

2. Odell Beckham, WR, Giants

3. Julio Jones, WR, Falcons

4. Mike Evans, WR, Buccaneers

5. Le’Veon Bell, RB, Steelers

6. Ezekiel Elliott, RB, Cowboys

7. AJ Green, WR, Bengals

8. Dez Bryant, WR, Cowboys

9. Jordy Nelson, WR, Packers

10. Aaron Rodgers, QB, Packers

11. David Johnson, RB, Cardinals

12. Melvin Gordon, RB, Chargers

13. T.Y. Hilton, WR, Colts

14. Rob Gronkowski, TE, Patriots

15. Tom Brady, QB, Patriots

16. Jordan Howard, RB, Bears

17. LeSean McCoy, RB, Bills

18. DeMarco Murray, RB, Titans

19. Devonta Freeman, RB, Falcons

20. Jay Ajayi, RB, Dolphins

21. Todd Gurley, RB, Rams

22. Matt Ryan, QB, Falcons

23. Drew Brees, QB, Saints

24. Andrew Luck, QB, Colts

25. Lamar Miller, RB, Texans

26. Mark Ingram, RB, Saints

27. Derek Carr, QB, Raiders

28. Russell Wilson, QB, Seahawks

29. Spencer Ware, RB, Chiefs

30. Isaiah Crowell, RB, Browns

31. Brandin Cooks, WR, Patriots

32. Michael Thomas, WR, Saints

33. Alshon Jeffery, WR, Eagles

34. Amari Cooper, WR, Raiders

35. DeAndre Hopkins, WR, Texans

36. Allen Robinson, WR, Jaguars

37. C.J. Anderson, RB, Broncos

38. Carlos Hyde, RB, 49ers

39. Robert Kelley, RB, Redskins

40. Cam Newton, QB, Panthers

41. Ben Roethlisberger, QB, Steelers

42. Keenan Allen, WR, Chargers

43. Demaryius Thomas, WR, Broncos

44. Sammy Watkins, WR, Bills

45. Emmanuel Sanders, WR, Broncos

46. Jonathan Stewart, RB, Panthers

47. Tevin Coleman, RB, Falcons

48. Dak Prescott, QB, Cowboys

49. Kirk Cousins, QB, Redskins

50. Jameis Winston, QB, Buccaneers

51. Eddie Lacy, RB, Seahawks

52. Marshawn Lynch, RB, Free agent

53. Julian Edelman, WR, Patriots

54. Brandon Marshall, WR, Giants

55. Larry Fitzgerald, WR, Cardinals

56. Eric Decker, WR, Jets

57. Carson Wentz, QB, Eagles

58. Matthew Stafford, QB, Lions

59. Eli Manning, QB, Giants

60. Travis Kelce, TE, Chiefs

61. Golden Tate, WR, Lions

62. Davante Adams, WR, Packers

63. Rishard Matthews, WR, Titans

64. Doug Baldwin, WR, Seahawks

65. Jordan Reed, TE, Redskins

66. Marcus Mariota, QB, Titans

67. Philip Rivers, QB, Chargers

68. Tyrod Taylor, QB, Bills

69. DeAndre Washington, RB, Raiders

70. Ameer Abdullah, RB, Lions

71. Dion Lewis, RB, Patriots

72. Tyreek Hill, WR, Chiefs

73. Willie Snead, WR, Saints

74. Martavis Bryant, WR, Steelers

75. Michael Crabtree, WR, Raiders

76. Donte Moncrief, WR, Colts

77. Stefon Diggs, WR, Vikings

78. Jarvis Landry, WR, Dolphins

79. DeSean Jackson, WR, Buccaneers

80. Giovani Bernard, RB, Bengals

81. James White, RB, Patriots

82. Derrick Henry, RB, Titans

83. Wendell Smallwood, RB, Eagles

84. Corey Coleman, WR, Browns

85. Mike Glennon, QB, Bears

86. Carson Palmer, QB, Cardinals

87. Greg Olsen, TE, Panthers

88. Joe Flacco, QB, Ravens

89. Matt Forte, RB, Jets

90. LeGarrette Blount, RB, Free agent

91. Mike Wallace, WR, Ravens

92. Cameron Meredith, WR, Bears

93. Tyrell Williams, WR, Chargers

94. Kenny Britt, WR, Browns

95. John Brown, WR, Cardinals

96. Ted Ginn, WR, Saints

97. Kamar Aiken, WR, Colts

98. Adam Thielen, WR, Vikings

99. Tyler Eifert, TE, Bengals

100. Jimmy Graham, TE, Seahawks