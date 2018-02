Fantasy baseball 2018 rankings, top 100 players

The season is just around the corner. It's time to start thinking draft.

The fantasy vacuum for sports fans is about to end, as baseball is just around the corner. With the season set to kick off in around a month's time, here's a look at Metro's top 100 players for head-to-head points leagues in Fantasy Baseball:

1 M. Trout LAA CF

2 J. Altuve HOU 2B

3 G. Stanton NYY RF

4 B. Harper WAS RF

5 C. Blackmon COL CF

6 N. Arenado COL 3B

7 M. Betts BOS RF

8 T. Turner WAS SS

9 C. Kershaw LAD SP

10 P. Goldschmidt ARI 1B

11 K. Bryant CHC 3B

12 C. Correa HOU SS

13 F. Freeman ATL 1B

14 C. Kluber CLE SP

15 M. Machado BAL 3B

16 C. Sale BOS SP

17 A. Judge NYY RF

18 M. Scherzer WAS SP

19 A. Rizzo CHC 1B

20 J. Votto CIN 1B

21 J. Martinez BOS RF

22 J. Ramirez CLE 3B

23 F. Lindor CLE SS

24 C. Bellinger LAD 1B

25 G. Springer HOU CF

26 J. Donaldson TOR 3B

27 C. Seager LAD SS

28 G. Sanchez NYY C

29 Z. Greinke ARI SP

30 J. Abreu CHW 1B

31 J. Verlander HOU SP

32 A. Rendon WAS 3B

33 M. Bumgarner SF SP

34 B. Posey SF C

35 L. Severino NYY SP

36 B. Dozier MIN 2B

37 S. Strasburg WAS SP

38 D. Murphy WAS 2B

39 A. Bregman HOU 3B

40 T. Pham STL LF

41 R. Hoskins PHI LF

42 D. Gordon SEA 2B

43 N. Cruz SEA DH

44 E. Encarnacion CLE DH

45 N. Syndergaard NYM SP

46 C. Carrasco CLE SP

47 J. deGrom NYM SP

48 Y. Darvish CHC SP

49 J. Turner LAD 3B

50 R. Ray ARI SP

51 C. Archer TB SP

52 C. Yelich MIL CF

53 A. Benintendi BOS LF

54 M. Ozuna STL LF

55 C. Martinez STL SP

56 M. Cabrera DET 1B

57 E. Andrus TEX SS

58 J. Schoop BAL 2B

59 A. McCutchen SF CF

60 J. Upton LAA LF

61 K. Jansen LAD RP

62 K. Davis OAK LF

63 E. Hosmer SD 1B

64 S. Marte PIT LF

65 C. Kimbrel BOS RP

66 D. Keuchel HOU SP

67 W. Merrifield KC 2B

68 W. Myers SD 1B

69 L. Cain MIL CF

70 A. Pollock ARI CF

71 B. Hamilton CIN CF

72 R. Cano SEA 2B

73 W. Contreras CHC C

74 M. Carpenter STL 1B

75 M. Moustakas KC 3B

76 B. Buxton MIN CF

77 T. Shaw MIL 3B

78 A. Chapman NYY RP

79 J. Arrieta FA SP

80 D. Price BOS SP

81 S. Perez KC C

82 J. Paxton SEA SP

83 R. Devers BOS 3B

84 C. Knebel MIL RP

85 A. Beltre TEX 3B

86 M. Sano MIN 3B

87 Z. Godley ARI SP

88 X. Bogaerts BOS SS

89 S. Gray NYY SP

90 A. Nola PHI SP

91 J. Quintana CHC SP

92 G. Cole HOU SP

93 M. Tanaka NYY SP

94 K. Giles HOU RP

95 J. Bruce NYM RF

96 J. Lester CHC SP

97 J. Cueto SF SP

98 M. Olson OAK 1B

99 R. Osuna TOR RP

100 E. Nunez BOS 3B